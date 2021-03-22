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Messi tarihe geçti Barcelona şov yaptı

La Liga'nın 28. haftasında Real Sociedad'ı 6-1 yenen Barcelona, ligde üst üste 5. galibiyetini elde etti. La Liga'da 768. maçına çıkan Messi adını Barça tarihine bir kez daha yazdırdı.

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La Liga'nın 28. haftasında zirve mücadelesi veren Barcelona, Real Sociedad deplasmanına konuk oldu. Estadio de Anoeta'da oynanan mücadeleyi Barcelona 6-1 kazandı.

Barcelona'nın gollerini Antoine Griezmann (Dk. 36), Sergino Dest (Dk. 43 ve Dk. 53) , Lionel Messi (Dk. 56 ve Dk. 89) ve Ousmane Dembele (Dk. 71) atarken, Real Sociedad'ın tek golü Ander Barranetxea'dan (Dk.77) geldi.

Puanını 62'ye yükselten Barcelona, lider Atletico Madrid'in 4 puan arkasında 2. sırada yer alarak, şampiyonluk yarışındaki takibini sürdürdü.

Real Sociedad ise 45 puanla 5. sırada kaldı.

Messi tarihe geçti
Bu arada Messi, 768 maç ile kulüp tarihinde bordo lacivertli formayla en fazla maç oynayan futbolcu oldu.

Katalan takımında bu zamana kadar Xavi Hernandez'e (767 maç) ait olan rekoru kıran Messi, La Liga'da ise 511. maçına çıktı.

La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada olan Arjantinli futbolcu Messi, gol sayısını 23'e çıkarırken, en yakın takipçisi Luis Suarez'in 19 golü bulunuyor.

Atletico Madrid liderliğini korudu
Diğer yandan Atletico Madrid sahasında oynadığı maçta Alaves'i 1-0 yendi.

Atletico'nun tek golünü kaydeden 34 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Luis Suarez (Dk. 53), kariyerinde 500. kez rakip ağları havalandırdı.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Alaves'den Jose Luis Mato'nun kullandığı penaltıyı kaleci Jan Oblak kurtardı.

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