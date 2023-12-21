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Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı! Kart faizleri artmayacak...

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı! Kart faizleri artmayacak...

Politika faizini 250 baz puanlık artışla yüzde 42.5'e çıkaran Merkez Bankası, kredi kartı azami faiz oranları sabit tutma kararı aldı.

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Merkez Bankası, faiz kararının ardından kredi kartı faizleriyle ilgili adım attı. Buna göre kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında değişiklik yapılmayacak. Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan artırarak faizleri yüzde 42.5'e çıkarmıştı. 

Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirildi.

Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenirken, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmadı.

Yapılan düzenleme kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış yapılmayacak.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye iş yerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan ediliyor.

Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde 10 fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanıyor.

B ay da değişmemişti

Merkez Bankası aralık ayında da kredi kartı faizlerinde değişikliğe gitmemişti. Kredi kartı faizleri politika faizindeki artışa bağlı olarak aynı oranda artıyordu. Politika faizine göre belirlenen referans orana göre kart faizleri belirleniyordu.

Reeskont faizi üst limit sabit kaldı

İhracatçının reeskont kredilerinin faizleri yüde 35 politika faizindeki seviyelerinde sabitlendi. Kasımda yüzde 25,93'te sabit tutulan reeskont faizinde üst limit devam ediyor.

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