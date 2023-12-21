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Bursaspor'da kadro dışı kalan Çağatay Yılmaz'a af yok!

Bursaspor'da kadro dışı kalan Çağatay Yılmaz'a af yok!

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'da kulüp başkanı Recep Günay, iç sahada 2-0 yenildikleri Diyarbekirspor maçında çıkan olaylara karışan futbolcu Çağatay Yılmaz'ı affetmeyeceklerini söyledi.

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Günay, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nin organize ettiği programda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bursaspor'un sancılı bir dönemden geçtiğini vurguladı.

Camiadan destek alamadıklarını öne süren Günay, bu dönemin sadece birlik ve beraberlikle atlatılabileceğini dile getirdi.

Önceki yönetimlerin kötü gidişatta payının yüksek olduğunu savunan Günay, Diyarbekirspor karşılaşmasında yaşanan arbede ve kavga sonrası, oyuncuları Çağatay Yılmaz'ın yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldığını anımsattı.

Sorumluluk ve disiplinin önemli olduğunu vurgulayan Günay, şöyle konuştu:

"Eğer sorumluluk ve disiplin yoksa teknik direktör, yönetici ve başkan olarak bir şey yapamazsın. Maç raporunu okuduk. Durup dururken bu kararı almadık. Maç bitmiş, artık dönme şansın yok. İki dakika kala bu hırs niye? Keşke bu hırsı saha içinde gösterseydi de 5-0 yenilseydik. Kavga çıktığında o kadar hırs ve güç vardı da niye sahaya yansıtmadınız? Gerek var mıydı kavga çıkarmaya? Kim yaptıysa bedel ödeyecek. Af yok, satmak da yok. Satmak ona ödül vermektedir. 'Kadro dışı bırakmayalım, isteyenler var ve bedeli düşer' denildi. Onurumuz ve gururumuz paradan daha önemli. Kulübün kaderiyle kimse oynayamaz."

TFF 2. Lig'in 18. haftasında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda yapılan maçta Diyarbekirspor 2-0 öndeyken 89. dakikada yaşanan ikili mücadelenin ardından iki takımın futbolcuları arasında arbede çıkmıştı. Hakem Burak Taşkınsoy, her iki takımdan toplam 6 futbolcuya kırmızı kart göstermiş, ardından maçı yeniden başlatarak bitiş düdüğünü çalmıştı.

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