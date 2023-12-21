Endişe yaratan salgın açıklaması: Covid ve grip henüz zirve yapmadı

Son dönemde birçok ülkede Covid, influenza ve grip salgını hızla yayılırken, endişe yaratan bir açıklama ABD'den geldi.

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2019 yılının sonunda ortaya çıkan ve milyonlarca insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını, influenza ve grip ile birleşerek birçok ülkede salgın boyutunu aldı.

Hasta sayısı giderek artarken birçok ülkede hastanelerde doluluk oranı da yükseliyor. Yetkililer vatandaşları için dikkatli olunması uyarısında bulunurken maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yakından izleme kararı aldığı corona virüsünün JN.1 varyantı ile salgın yayılmaya devam ederken grip vakalarının da artmasıyla riskin boyutu artıyor.

Bu gelişmeler yaşanırken ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin direktörü Dr. Mandy Cohen ABD medyasına konuştu. Cohen, NBC News'e konuşarak durumun boyutunu gözler önüne serdi.

Cohen, vaka sayılarının giderek artacağını açıkladı. Cohen, bu kışın Covid, grip ve influenzanın aynı zamanda zirve yaptığı geçen yıldan farklı olduğunu söyledi. Cohen Çarşamba günü verdiği demeçte, ABD'nin şu anda özellikle güneyde grip seviyelerinde "keskin bir artış" gördüğünü söyledi. Covid vakalarının da ulusal çapta tırmanışta olduğunu belirten Cohen, solunum sinsityal virüsü ya da RSV vakalarının da bu sezon en yüksek noktasına ulaşmış göründüğünü söyledi.

Cohen geçen yıl bütün hastalıkların aynı anda zirve yaptığına da dikkat çekti.

Cohen, "RSV'nin biraz daha erken zirve yaptığını görüyoruz, ancak henüz grip veya Covid'in zirvesine yakın olduğumuza inanmıyoruz" dedi. Cohen, grip ve Covid vakalarının daha da artmasından endişe ettiğini dile getirdi.

9 Aralık itibariyle ABD'de yapılan haftalık pozitif RSV testlerinin sayısı bir önceki haftaya kıyasla yaklaşık %16 oranında düşmüştü.

Cohen, "Covid, bütün virüsler arasında en çok hastaneye yatış ve ölüme sebep olanlar arasında. Fakat geçen yılın bu zamanlarına göre daha hafif geçiyor gibi gözüküyor" dedi. Cohen, JN.1 varyantıyla ilgili olarak ise, "Bu varyant şu an dolaşımda olan diğer varyantlara göre daha bulaşıcı" ifadesini kullandı.