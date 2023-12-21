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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için seyirci kararı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak derbiye 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftarın alınmasına karar verildi.

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İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak derbiye 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftarın alınmasına karar verildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecektir" denildi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1100 lira Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2000 lira Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 2100 lira Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2250 lira Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2500 lira Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2750 lira Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 3750 lira Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 4500 lira Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 5100 lira Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 6000 lira Maraton Alt E Blok: 6600 lira Fenerium Alt Avis E Blok: 18000 lira Misafir Tribünü: 1430 lira

Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi başkanlar Ali Koç ve Dursun Özbek'in derbi karnesi

 Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesinde başkanlar nezdinde Dursun Özbek'in Ali Koç'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

 Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığı döneminde çıktığı 21 derbi maçta 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

 Dursun Özbek'in başkan olduğu dönemlerde çıktığı 18 derbi maçın 6'sını kazanan ve 5'inde berabere kalan Galatasaray, 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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