İYİ Parti'nin İstanbul adayı Naci Görür olabilir! Kübra Par'dan bomba iddia

İYİ Parti'nin her ilde kendi adayını çıkarma kararı sonrası İstanbul adayının kim olacağı merak ediliyor. İYİ Parti'nin adayının Ekrem İmamoğlu'na giden oylardan kaçını alacağı tartışmaları sürerken, Kübra Par'dan bomba bir iddia geldi. Kübra Par, İYİ Parti'nin İBB adayının ünlü deprem bilimci Naci Görür olabileceğini söyledi.

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Seçimere tek başına girme kararı alan ve büyük bir kaos yaşayan İYİ Parti'yle ilgili kulisleri sallayan bir iddia geldi. İddiaya göre, İYİ Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nun karşısına İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ü çıkarmaya hazırlanıyor..

Ersan Şen'den sonra o gündemde

Son dönemde deprem denilince akla gelen ilk isim olan Prof. Dr. Naci Görür bu kez deprem açıklamasıyla değil, siyasete gireceği iddiasıyla gündemde. İBB adaylığı için daha önce Ersan Şen'in isminin konuşulduğu İstanbul'da, yeni isim Naci Görür oldu.

Kübra Par: İYİ Parti'nin adayı Görür olabilir

"Büyük İstanbul depremi sonrası Türkiye'nin bağımsızlığı tehlikeye girebilir" uyarısıyla bilinen Naci Görür'le ilgili kulis bilgisini Kübra Par duyurdu. Kübra Par, "Duyumlarıma göre İYİ Parti’nin İstanbul adayı Naci Görür olabilir.” dedi. Naci Görür'den şimdiye kadar bir açıklama gelmedi.

Depremleri önceden bilen adam!

Daha önce Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini bilen, daha sonra canlı yayında deprem uyarısı yaparken gözyaşlarını tutamayan Naci Görür, son olarak Bursa Gemlik ve Tunceli için uyarmış ve "Orada insan yaşamamalı" demişti.