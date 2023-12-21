Egzoza taktığı aparat gören polisi çok şaşırttı

Düzce’de polis ekiplerince yapılan abartı egzoz uygulamasında bir motosikletin egzozuna takılan aparat polisi bile şaşırttı.

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Düzce’de huzur ve sükuneti sağlamak amacıyla polis ekiplerinin denetimi devam ediyor. Bu çerçevede Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan abartı egzoz denetiminde bir motosikletin egzozuna takılan aparat polisi bile şaşırttı. Egzozun dumanı ile döner aparatlı motosiklet trafikten men edilirken, aynı uygulamada abartı egzoz kullanan motosiklet ve otomobil sürücülerine toplamda 19 bin 177 lira ceza yazıldı.