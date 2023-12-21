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İşte güncellenen diri fay hattı haritası! En büyük risk orada 7.4 şiddetinde üretir

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İşte güncellenen diri fay hattı haritası! En büyük risk orada 7.4 şiddetinde üretir

Peş peşe gelen depremlerin ardından MTA, geçtiğimiz günlerde 'diri fay hattı' haritasını güncelledi. Prof. Dr. Okan Tüysüz ise güncel haritayı yorumlayarak üç bölgeye dikkat çekti. Büyük depremlerin beklendiği illeri sıralayan Prof. Dr. Tüysüz, Kuzey Anadolu Fayı’nın kırılmamış bir bölümünün olduğunu açıklayarak, bu bölgede 7.4'e kadar deprem meydana gelebileceğini söyledi.

İşte güncellenen diri fay hattı haritası! En büyük risk orada 7.4 şiddetinde üretir

Türkiye'nin farklı bölgelerinde son bir aydır peş peşe görülen depremler vatandaşlarda paniğe sebep oldu. MTA ise bu depremlerin ardından 'diri fay hatları' haritasının güncelledi.

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İşte güncellenen diri fay hattı haritası! En büyük risk orada 7.4 şiddetinde üretir

Yayımlanan son listeye göre; 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunurken, birinci derece risk altında olan şehirler; 

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İşte güncellenen diri fay hattı haritası! En büyük risk orada 7.4 şiddetinde üretir

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt oldu.

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İşte güncellenen diri fay hattı haritası! En büyük risk orada 7.4 şiddetinde üretir

Prof. Dr. Okan Tüysüz, haritayı yorumladı

Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınına katılarak yeni halini bulan fay haritasını yorumladı. Tüysüz, olabilecek 5.2 ve 5.1 büyüklüklerindeki depremlerin olağan olduğunu ifade ederken, Türkiye'nin üç önemli fay hattının olduğunu söyledi.

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