İşte güncellenen diri fay hattı haritası! En büyük risk orada 7.4 şiddetinde üretir
Peş peşe gelen depremlerin ardından MTA, geçtiğimiz günlerde 'diri fay hattı' haritasını güncelledi. Prof. Dr. Okan Tüysüz ise güncel haritayı yorumlayarak üç bölgeye dikkat çekti. Büyük depremlerin beklendiği illeri sıralayan Prof. Dr. Tüysüz, Kuzey Anadolu Fayı’nın kırılmamış bir bölümünün olduğunu açıklayarak, bu bölgede 7.4'e kadar deprem meydana gelebileceğini söyledi.
Türkiye'nin farklı bölgelerinde son bir aydır peş peşe görülen depremler vatandaşlarda paniğe sebep oldu. MTA ise bu depremlerin ardından 'diri fay hatları' haritasının güncelledi.
Yayımlanan son listeye göre; 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunurken, birinci derece risk altında olan şehirler;
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt oldu.
Prof. Dr. Okan Tüysüz, haritayı yorumladı
Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınına katılarak yeni halini bulan fay haritasını yorumladı. Tüysüz, olabilecek 5.2 ve 5.1 büyüklüklerindeki depremlerin olağan olduğunu ifade ederken, Türkiye'nin üç önemli fay hattının olduğunu söyledi.