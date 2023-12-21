BIST 7.685
DOLAR 29,15
EURO 32,02
ALTIN 1.909,20
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da yapılan operasyonda ByLock kullanıcısı 13 FETÖ üyesi yakalandı!

İstanbul'da yapılan operasyonda ByLock kullanıcısı 13 FETÖ üyesi yakalandı!

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) hücre evlerine yapılan operasyonlarda, aralarında kamudan ihraç doçent, TSK’dan ihraç astsubay ile 1 KOSGEB kurum çalışanının da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlayacağı öğrenildi.

Abone ol

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) hücre evlerine yapılan operasyonlarda, aralarında kamudan ihraç doçent, TSK’dan ihraç astsubay ile 1 KOSGEB kurum çalışanının da bulunduğu 13 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin kriptolu haberleşme programı ByLock'u aktif kullandığı ve iletişimde oldukları kişilerin 'FETÖ'den yargılandığı bilgilerine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, FETÖ/PDY’ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve örgütün ‘gaybubet’ diye adlandırdığı hücre evlerinde saklanan 13 şüpheli tespit edildi.
Hücre evleri tek tek belirlendi, operasyon için düğmeye basıldı. Bu sabah İstanbul genelinde yapılan operasyonda, aralarında kamudan ihraç 2 doçent, yine kamudan ihraç astsubay, 1 KOSGEB kurum çalışanının da yer aldığı 13 FETÖ üyesi yakalandı. Baskınla yakalanan hücre üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu.
Yakalanan FETÖ/PDY üyeleri ile ilgili yapılan araştırmalarda, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, haklarında örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine dair beyanların olduğu, örgütün güncel yapılanması içerisinde de aktif rol aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin, kriptolu haberleşme programı ByLock'u aktif kullandıkları ve iletişimde oldukları 104 kişinin 'FETÖ'den yargılandığı bilgilerine ulaşıldı.
Gözaltına alınan FETÖ fertlerinin polisteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Egzoza taktığı aparat gören polisi çok şaşırttı
Egzoza taktığı aparat gören polisi çok şaşırttı
Saadet Partisi'nden CHP'ye yeşil ışık: İşbirliği tekliflerine açığız
Saadet Partisi'nden CHP'ye yeşil ışık: İşbirliği tekliflerine açığız
AK Parti 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlarını belirledi
AK Parti 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlarını belirledi
Oto kurtarıcı ile silah kaçakçılığı yapıyordu, yakayı ele verdi
Oto kurtarıcı ile silah kaçakçılığı yapıyordu, yakayı ele verdi
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaylarla ilgili yeni açıklama! 'Tarikat' ve 'Cunta' iddiaları...
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaylarla ilgili yeni açıklama! 'Tarikat' ve 'Cunta' iddiaları...
TİP'ten 'yaz saati' protestosu
TİP'ten 'yaz saati' protestosu
ABD'de İsrail'e askeri destek anketi yapıldı sonuçlar açıklandı
ABD'de İsrail'e askeri destek anketi yapıldı sonuçlar açıklandı
MSB'den önemli açıklamalar! Yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 120'ye ulaştı
MSB'den önemli açıklamalar! Yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 120'ye ulaştı
İnternetten yapılan hastalık araştırmaları insanları paniğe sevk ediyor
İnternetten yapılan hastalık araştırmaları insanları paniğe sevk ediyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa sunuldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa sunuldu
JPMorgan'dan Türkiye yorumu: 2024'ün büyük hikayelerinden biri olabilir
JPMorgan'dan Türkiye yorumu: 2024'ün büyük hikayelerinden biri olabilir
Kahramanmaraş’ta sikke ve tarihi objeler ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta sikke ve tarihi objeler ele geçirildi