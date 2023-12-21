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Yurdun doğu kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor!

Yurdun doğu kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor!

Türkiye'nin doğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve çok kuvvetli yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu bölgelerde görülecek yağışların Bingöl, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır, Adıyaman ve Batman'ın kuzey, Muş ve Van'ın güney, Bitlis'in güney ve batı, Mardin'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Şırnak'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli olması beklenen yağışların, cumartesi gece saatlerine kadar etkili ve genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Antalya il genelinde bugün devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise gece saatlerinde etkisini kaybedeceği ancak yarın öğleden sonra doğu kıyılarında tekrar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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