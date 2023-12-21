Beş yıldızlı otelin müdürü atıl arazilerde lavanta bahçesi kurdu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki iki otelin yöneticiliğini yapan Emre Akıntürk, Kastamonu'nun Abana ilçesinde uzun süredir ekim yapılmayan arazilerde lavanta yetiştiriyor.

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Çalışmak için 1999'da gittiği Manavgat'a yerleşen Akıntürk, doğup büyüdüğü Abana ile de bağını koparmadı.

Çayırcık Mahallesi'nde bulunan atıl arazilerini değerlendirmek isteyen Akıntürk, bölgedeki iklim koşullarının uygun olduğunu öğrenince geçen yıl 2 dönüm alana 2 bin lavanta fidesi dikti.

Bu yıl 2,5 dönüm arazide daha 2 bin lavanta fidesini toprakla buluşturan Akıntürk, gelecek sene üretim yaptığı arazi miktarını 6 dönümün üzerine çıkarmayı planlıyor.

"Olursa bütün alanları lavantaya dönüştürmeye çalışacağız"

Üreteceği lavantalardan yağ elde etmeyi hedefleyen Akıntürk, AA muhabirine, yıllardır memleketi için bir şeyler yapmanın hayaliyle yaşadığını söyledi.

Geçen yıl hayallerini gerçekleştirmek için ilk adımı attığını belirten Akıntürk, "Manavgat'ta 5 yıldızlı iki tesisin genel müdürüyüm. Bu topraklara faydamız olsun diye boş duran arazilerimizi ekmede kendimi sorumlu hissettim. Bu kapsamda lavantayı araştırdım. Olursa bütün alanları lavantaya dönüştürmeye çalışacağız. Fırsat buldukça Abana'ya gelip buradaki işleri hallediyorum." dedi.

Akıntürk, lavantanın tıbbi aromatik bitkiler arasında yer aldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Şu ana kadar herhangi bir destek almadık ama almak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etik. Bahçenin yan tarafında amcamın 60 kovan civarında arısı var. Bu bölge genel olarak kestane balı bölgesi, lavantanın arıcılığa da faydalı olacağını düşünüyorum. Aralık ayı olmasına rağmen üründe çiçek var. Önümüzdeki yıldan itibaren yağını çıkartarak değerlendirmek istiyoruz. Ben buralarda olmadığım zamanlarda babam Nuri ve kardeşim Erdem lavantaların bakımını gerçekleştiriyor."