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Van Gölü kıyıları dondu, vatandaşlar fotoğraf çektiler

Van Gölü kıyıları dondu, vatandaşlar fotoğraf çektiler

Bitlis ve ilçelerinde son günlerde etkili olmaya başlayan dondurucu soğuk, Tatvan – Ahlat arasında Van Gölü kıyılarının donmasına neden oldu.

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Kar yağışının zaman zaman etkili olduğu Bitlis’te, Sibirya soğukları yaşanmaya başladı. Özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, kentteki irili ufaklı göletlerin donmasına neden oldu. Soğuk havadan nasibini alan bölgelerden biri de Van Gölü kıyıları oldu. Gece saatlerinde sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düştüğü kentte, Tatvan ve Ahlat ilçelerinin arasında kalan Van Gölü kıyılarında donma meydana geldi. Özellikle Tatvan Sarıkum ve Kıyıdüzü köyleri arasında kalan Van Gölü kıyılarında kalın buz tabakaları oluştu. Gölün sahil kesiminde gözle görülür buzlanma yaşandı.
Van Gölü kıyısında yaşayan bölge sakinlerinden Gülmehmet Yavuz, Van Gölü suyunun uzun yıllarca buzu eritme özelliğiyle bilindiğini belirterek, Van Gölü suyunun son yıllarda donmaya başladığına dikkat çekti. İklim değişikliğine bağlı olarak Van Gölü’nde son yıllarda farklı yapısal değişiklikler görülmeye başladığını kaydeden Yavuz, göl suyunun donma olayının da bunlardan biri olduğuna vurgu yaparak, “Şu anda bulunduğumuz yer Van Gölü’nün Tatvan ilçe sahilleri. Son bir haftadır yağan karla birlikte sıcaklıklar da ciddi anlamda düştü. Bölgede daha öncesinde çokça şahit olmadığımız doğa olaylarıyla karşılaşıyoruz. Normalde sodalı olma özelliği nedeniyle Van Gölü’nde donma meydana gelmezdi. Ancak suyun geri çekilmesi nedeniyle kıyılarda oluşan irili ufaklı göletteki sular donmaya başladı. Ayrıca Van Gölü kıyılarında da ciddi bir buzlanma söz konusu. Eskiden göl suyu buzları çözmek için kullanılırdı ancak onun da donmaya başladığını görüyoruz. Bu da göl suyunun her geçen gün özelliğini yitirmeye başladığına işaret ediyor. Yaşanan iklim değişikliklerinden Van Gölü’nün de nasibini aldığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

Bölgede havaların özellikle gece saatlerinde iyice soğuduğunu anlatan Hüsamettin Saray da, Van Gölü kıyısının bile donmaya başlamasının Sibirya soğuklarının başladığının habercisi olduğunu ifade etti.

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