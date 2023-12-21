İkinci EYT teklifi Meclis'te! 2000'den sonra sigortalı olanlara kademeli emeklilik! 43'ten başlayıp 52 yaşa kadar
EYT tartışmaları Meclis'e verilen yeni yasa teklifiyle yeniden alevlendi. Milyonlarca kişi daha erken emeklilik hakkı yakalamanın hesaplarını yaparken 2000 sonrasında ilk kez sigorta başlangıcı olanlar için kademeli emeklilik gündemde. SGK Uzmanı Emin Yılmaz’dan dikkat çeken açıklamalar...
EYT düzenlemesinin ardından 1 gün ile emekli olma hakkını kaybedenlerin isyanı sonrası Meclis'te ilk adım atıldı. “Şu anda Meclise sunulan ikinci bir EYT, yani 2000 sonrasında işe başlayanlarla ilgili bir yasa teklifi var” diyen SGK Uzmanı Emin Yılmaz, “Prim günlerinin kendi içinde kademeli olarak değişmesi, ikinci grup EYT ile ilgili yaşların da 43'ten başlayıp 50 ve 52 yaşa kadar ilerlemesi talep ediliyor” ifadelerini kullandı.
Türkiye'de 1999, 2008 ve sonrasında yapılan değişiklikler, emeklilik şartlarını belirleyen önemli kilometre taşları olarak öne çıkıyor. Bu değişiklikler, sigortalıların başlangıç tarihlerine göre emeklilik haklarını belirliyor. Öte yandan yeni çıkan EYT yasası sonrası bu yasanın dışarısında kalan vatandaşlardan hak talepleri gelmeye devam ediyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz yaşanan sürece ilişkin bilgi verdi.
“Şu anda Meclis gündeminde olan yeni bir EYT yasa teklifi, 2000 sonrasında işe başlayanlar için önemli değişiklikler öneriyor. Bu teklif, prim gün sayılarının kademeli olarak artırılmasını ve belirli yaş sınırlarının yeniden düzenlenmesini içeriyor” diyen Emin Yılmaz şöyle devam etti:
“Türkiye'de emeklilik sistemi, vatandaşların yaşam süreleri ve çalışma koşulları göz önünde bulundurularak sürekli bir evrim içinde. Bu yasa teklifinin kabul edilip edilmeyeceği ve emeklilik sistemine nasıl bir etki yapacağı, tüm gözlerin Meclis'e çevrilmesine neden oluyor.”