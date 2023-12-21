İkinci EYT teklifi Meclis'te! 2000'den sonra sigortalı olanlara kademeli emeklilik! 43'ten başlayıp 52 yaşa kadar

EYT düzenlemesinin ardından 1 gün ile emekli olma hakkını kaybedenlerin isyanı sonrası Meclis'te ilk adım atıldı. “Şu anda Meclise sunulan ikinci bir EYT, yani 2000 sonrasında işe başlayanlarla ilgili bir yasa teklifi var” diyen SGK Uzmanı Emin Yılmaz, “Prim günlerinin kendi içinde kademeli olarak değişmesi, ikinci grup EYT ile ilgili yaşların da 43'ten başlayıp 50 ve 52 yaşa kadar ilerlemesi talep ediliyor” ifadelerini kullandı.