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Yola çıkacaklar aman dikkat! Bu yollar pazar günü kapalı olacak

Yola çıkacaklar aman dikkat! Bu yollar pazar günü kapalı olacak

Başkentte, pazar günü düzenlenecek 88. Büyük Atatürk Koşusu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için uyarılarda bulundu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen koşu, saat 10.30'da Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayacak.

Cevizlidere, Türkocağı, Akdeniz ve Gençlik caddelerinden devam edecek koşu, Anıttepe Spor Park Caddesi'nde son bulacak.

Başkentlilere mağduriyet yaşamamaları için alternatif yolları tercih etmeleri ve trafiğe kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almaları uyarısında bulunuldu.

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