BIST 1.951
DOLAR 13,64
EURO 15,32
ALTIN 794,00
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası yılın ilk Enflasyon Raporunu açıklayacak

Merkez Bankası yılın ilk Enflasyon Raporunu açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla bugün Ankara'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Abone ol

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun sunumuyla başlayacak.

Canlı izlenebilecek

NTV'de yer alan habere göre Kavcıoğlu, daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Vali Ali Yerlikaya İstanbullular'a yasağı hatırlattı
Vali Ali Yerlikaya İstanbullular'a yasağı hatırlattı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Van'da yolda yürüyen genç kız hayatının şokunu yaşadı: Kimse korkudan dışarı çıkamıyor
Van'da yolda yürüyen genç kız hayatının şokunu yaşadı: Kimse korkudan dışarı çıkamıyor
Bodrum'da ölümü şüpheli bulunan Gamze'nin anne ve babası tutuklandı! 'Gelinimden şüpheleniyorum'
Bodrum'da ölümü şüpheli bulunan Gamze'nin anne ve babası tutuklandı! 'Gelinimden şüpheleniyorum'
27 Ocak evde bakım maaşı yatan iller sorgulama listesi
27 Ocak evde bakım maaşı yatan iller sorgulama listesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e 'geçmiş olsun' telefonu
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e 'geçmiş olsun' telefonu
Kamu işçi maaşlarına ek zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Kamu işçi maaşlarına ek zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Ekrem İmamoğlu'nun karda balık keyfinin faturası 48 bin lira tuttu! Fatura İBB Özel Kalem'e kesildi
Ekrem İmamoğlu'nun karda balık keyfinin faturası 48 bin lira tuttu! Fatura İBB Özel Kalem'e kesildi
Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündem dış güvenlik
Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündem dış güvenlik
Simide kallavi zam! Simit Şubat'ta 4 lira Mart'ta 5 Lira olacak! Ankara Simitçiler Odası Başkanı açıkladı
Simide kallavi zam! Simit Şubat'ta 4 lira Mart'ta 5 Lira olacak! Ankara Simitçiler Odası Başkanı açıkladı