Kamu işçi maaşlarına ek zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda çalışan işçilerie, sözleşme zammı ve enflasyon farkının dışında yüzde 2.5'lik bir artış daha yapılacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında kamuda görev yapan işçilere ek zam müjdesi verdi. Kamuda çalışan işçilere sözleşme zammı ve enflasyon farkının dışında yüzde 2.5'luk bir zam daha yapıldığını belirten Erdoğan, toplam zammın yüzde 28'i bulduğunu söyledi. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları...

- Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz.

- Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. İşçi ücretlerine yaptığımız bu ilave artışın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.