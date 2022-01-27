Van'da yolda yürüyen genç kız hayatının şokunu yaşadı: Kimse korkudan dışarı çıkamıyor

VAN’ın merkez Tuşba ilçesinde sokakta köpeklerin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç kız bacağından yaralandı.

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Olay, Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Kardeşini eve çağırmak için dışarı çıkan 17 yaşındaki Güler Daşdemir, yolda yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Panikle evlerinin bahçesine doğru koşan kız, kapıyı açılmayınca sol bacağından ısırıldı. Annesi ve teyzesinin yardımıyla köpekten kurtulan talihsiz genç kız, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavisi sonrası taburcu edildi.



Dehşeti anlatan Güler Daşdemir, kardeşini eve çağırmak için dışarı çıktığını, o anda köpeğin havlamaya başladığını ve kendisinin korktuğunu belirtti. Daha sonra köpeğin kendisine saldırdığını anlatan Daşdemir, “Köpeğin saldırısından kurtulmak için koştum ama bahçe kapısı açılmadı. Daha sonra bahçe duvarının önünde beni kıstırdı. Üstüme atladı, tekme atarak uzaklaştırmaya çalıştım. Sağ ayağımla tekme atarken, sol bacağımdan ısırdı. Köpek bacağımı çok kötü ısırdı. Annem ile teyzem koşup geldiler. Beni öyle kurtarabildiler. Belediye ekipleri aşıladığı köpekleri tekrar buraya geri bırakıyor. Biz ne kadar şikayetçi olsak da umursamıyorlar” dedi.







“Köpekler sürü halinde dolaşıyor”

Anne Zülfünaz Daşdemir, “Mahallemizde sürekli köpek saldırısı oluyor. Geçtiğimiz gün TOKİ’lerde bir köpek saldırısı daha oldu. Mahallemizde köpekler sürekli sürü halinde dolaşıyor. Biz orada olmasaydık köpek çocuğumu parçalardı” diye konuştu.







“Kimse korkudan dışarı çıkamıyor”

Daha küçük yaşta bir çocuğun böyle bir köpek saldırısından kurtulma şansının olmayacağını söyleyen baba Mehmet Daşdemir ise, “Hayvan barınağı evimize yakın. Toplanılan hayvanları aşılayıp tekrar dışarı salıyorlar. Çocuklarımız dışarı çıkamıyor ve okula gidemiyor. Mecbur çocuklarımızı biz okula bırakıyoruz. Kimse korkudan dışarı çıkamıyor. Geçtiğimiz günlerde yine köpek saldırısından kaçan çocuğa araba çarptı. Mahalleli olarak mağduruz” şeklinde konuştu.