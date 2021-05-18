Meral Akşener'den Erdoğan'a 'helallik' tepkisi: Hangi yüzle istiyorsun kardeşim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız çalışanımız olduysa, hepsinden helallik istiyoruz" sözlerine ilişkin," Saray'da beslediğin yandaşlardan helallik iste. Daha dün iş yerleri kapanıyor diyenler abartıyor diyordun. Bugün utanmadan helallik istiyorsun" dedi.

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İYİ Parti Lideri Akşener, Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın esnaftan helallik istemesine ateş püsküren Akşener "AK Parti balonu artık patlamıştır. Milletin 19 yıldır sırtında taşıdığı iktidar, milletinin yanında 13 ay duramamıştır" dedi.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Dünya siyasetinde bir değişim var. Ergen tavırlı popülist liderler seçimleri kaybedip tarihin tozlu sayfalarına karışıyor. Her biri de giderayak bir sorun üretiyor. Bunu Filistin'de yaşıyoruz. Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak için sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı.

İsrailli Arap partileri de yaşananlara tepki olarak koalisyon görüşmelerinden çekildi. Savaş tüccarlardı kazandı. Değişim istemeyen statükocular kazandı. Kim kaybetti? İsrail'de yaşayan Araplar kaybetti. İsrail demokrasisi kaybetti.

Bu insanlık ayıbı karşısında maalesef ülkemizi yönetenlerden İsrail'i caydıracak bir somut adım görmedik. İsrail ile aramızda 6 milyar doları aşan ticari ilişkiler var. Bu ilişkiler askıya alındı mı? Hayır alınmadı. Mesela Kürecik Radar Üssü var. Bu üs kapatılmadı. Peki ne var? Bol miktarda hamaset var. Kürsüden tarih tiratlar var. Bu hususta arkadaşların hakkını teslim etmemiz lazım. Doğu Türkistan için bu kadarını bile yapamadılar. Sayın Erdoğan kürsüden sallamayı liderlik sananların devri artık bitiyor. Samimiyetsiz ağlak tavırlarınızla, Filistin için çok şey yapıyormuş gibi görünme çabanızı artık kimse yemiyor.

"Herkes uyardı dinlemediler''

Yarın 19 Mayıs. 19 Mayıs'ın yeri bir başkadır. 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim bir sonuçtur ama 19 Mayıs milletimiz için tarihi bir başlangıçtır. Bu adım binlerce yıllık tarihimizden süzülen inanç ve kararlılığın tüm dünyaya ilanıdır. 19 Mayıs iç cephedeki sayısız gediğe rağmen Türk milletini aynı kutlu ülküde buluşturan bir büyük destanın adıdır.

AK Parti'nin milletinden kopuk, 'ben yaptım oldu' zihniyeti yüzünden milletimiz zor günler geçiriyor. İktidarın önemli meselelerinden sergilediği destansı beceriksizlikle beraber bunu yaşıyoruz. Bilim insanları uyardı, vatandaş uyardı, biz uyardık. Dinlemediler. 3 haftalık tam kapanmanın zorunlu olduğunu kabul etmek istemediler. Ramazan ayında adını tam kapanma koydukları tuhaf bir uygulamaya gittiler. Adı tam kapanma ama sokakta insanlar var. Adı tam kapanma ama 20 milyon insanımız muaf. 5 binin altına inecek denen vaka sayısı 10 binin üzerinde.

Sözde tam kapanma sürecinde gördük ki millet olarak yapayalnızız. İktidarın ortada olmadığı, devleti yönetenlerin güven vermediği bir boşlukta yine tek başımıza kaldık. Yarı sürü bağışıklığı, yarı kapanma, yarı toklukla yalan yanlış bir süreci daha yaşadık. Pandemide geçen 14 aylık süreçte gelişmiş ülkelerde işler yoluna girmeye başladı. Şu anda yurt dışında isteyen, istediği yerde test yaptırabiliyor. Aşı tedariğinde sorun yaşamıyorlar. Hızla normale dönüyorlar.

Erdoğan'a helallik tepkisi

Bunca haramın arasında bir de utanmadan milletinden helallik isteyecek kadar yüzsüz. Sayın Erdoğan, yeter artık milletimizin yakasından bir düşün. Çileyi, yoksulluğu reva gördüğün bu milletten hangi yüzle helallik istiyorsun kardeşim.



Mesela git arpalığa çevirdiğin yönetim kurullarına atadığın gelin, damat ve kayınçolardan helallik iste. Saray'da beslediğin yandaşlardan helallik iste. Daha dün iş yerleri kapanıyor diyenler abartıyor diyordun. Bugün utanmadan helallik istiyorsun.

Ekmeği haram ettiğin işçiden helallik alamazsın. Hayalleri haram ettiğin gençten helallik alamazsın. Siftahı haram ettiğin esnaftan helallik alamazsın."Hayalleri haram ettiğin gençten helallik alamazsın. Siftahı haram ettiğin esnaftan helallik alamazsın. Siftahı haram ettiğin esnaftan helallik alamazsın. Huzuru haram ettiğin kadınlardan, günahına girdiğin nice masumdan helallik alamazsın.

Kaz dağlarında, İkizdere’den Harran’dan, Soma’da helallik alamazsın. Böyle yüzsüzlük, böyle utanmazlık olmaz. Sen haram içinde sefa sürerken, darda bıraktığın milletten helallik alamazsın.

Siyasetçi milleti ile kürsüden attığı nutukla helalleşmez. Siyasetçi milleti ile sandıkta helalleşir. Önce milletimizin önüne sandığı getireceksin, helalliği öyle göstereceksin. Öyle kürsülerden üfürmekle olmaz. Madem helallik alacağına eminsin, getirin sandığı. Hodri meydan.

Yolsuzluk da Türkiye’yi bir dünya markası haline getirdiler. Rüşvetle, yolsuzlukla anılan Afrika ülkelerinden biri haline getirdiler. Yolsuzlukla mücadele edeceğiz dediler, denetleyen kurumların içini boşalttılar. Araştıran, sorgulayan gazetecileri hapse attılar.