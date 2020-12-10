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Melih Gökçek erotik hesabı mı takip ediyor? Gökçek kendini nasıl savundu

ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in, Twitter'da porno paylaşımlar yapan bir hesabı takip ettiği görseller paylaşıldı. Gökçek o hesapla ilgili açıklama yaptı.

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Önceki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkındaki “porno içeriklere sahip bir Twitter hesabını takip ettiği” iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Dün, Gökçek'in Twitter'da "Evli-Olgun-Ateşli" isimli porno içerikler paylaşan bir hesabı takip ettiği iddiası ortaya atıldı. O hesabı takip ettiğini belirten Melih Gökçek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

“Bir arkadaşım ikaz etti. @evlolgunavel1 diye bir tweet hesabını takip ediyormuşum. Hemen hesaba girdim. Baktım tek bir porno fotoğraf yok. Rt’lerin çoğu Mansur’a ait” diyen Gökçek, şöyle devam etti: "Belli ki salak hesabını dönüştürmüş. Foyası ortaya çıkınca tweetlerini sildi. Tezgahınız iğrenç şerefsiz troller.”

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