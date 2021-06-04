Mehmet Metiner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Düğmeye basması şart

AK Partili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak "Yeni bir kucaklaşma, helalleşme ve başlangıç için düşmeye basmasının şart olduğunu" söyledi.

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Eski AK Parti Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yeni bir kucaklaşma, helalleşme ve başlangıç için düşmeye basmasının şart olduğunu” söyledi.

Metiner, bugünkü “Yeni bir siyaset diline ihtiyaç var” başlıklı köşe yazısında “Birileri öfkemize oynuyor. Birileri öfkemizin aklımıza baskın gelmesini sağlamaya çalışıyor. Bu oyuna zinhar gelmemeliyiz” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Erdoğan’ı devirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını öne süren Metiner, özetle şunları yazdı:

"Biden yönetiminin Erdoğan liderliğini tasfiye etmeye yönelik çabası, milletimizin bağışıklık sistemini siyaseten çökertmeyi amaçlıyor. O yüzden iç cepheyi ne yapıp edip tahkim etmemiz gerekiyor. Üst aklın emrindeki siyasal aparatların oyun planlarını gözler önüne sermek ne kadar gerekliyse onların yaslandığı sosyolojiyi kazanacak bir dil inşa etmek de o kadar gereklidir. Kimi siyasal partilerin ihanet düzeyine varan söylem ve icraatlarını eleştirmek ne kadar elzem ise onlara oy veren seçmenleri sahiplenmek de bir o kadar elzemdir. O partilerin kendi seçmen topluluklarını konsolide etmek için kullandıkları argümanları boşa çıkartacak bir söylem ve pratik çok daha elzemdir.

'Reis’in düğmeye basması şart'

Biden’ın tek cephe siyasetini bertaraf edecek yol, tüm vatandaşlara yönelik inandırıcılığı şeksiz bir kuşatıcı dili pratiğe dönüştürmekten geçiyor. “Nefret ettirmeyin, sevdirin!” öğüdü, siyasetimizin baş tacı haline getirilmelidir. Herkesi kendinden bilerek sahiplenen anlayış zaten AK Parti’nin varlık sebebini oluşturuyor. Bu anlayış temelinde her kesimle vakit geçirmeksizin bizzat Cumhurbaşkanımızın temasa geçmesi siyaseten hayati öneme sahiptir. Ezcümle: Yeni bir kucaklaşma, yeni bir helalleşme ve yepyeni bir başlangıç için Reis’in düğmeye basması şart."