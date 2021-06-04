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Erdoğan imzaladı 11 Orman İşletme ve Fidanlık Müdürlüğü kurulacak

Erdoğan imzaladı 11 Orman İşletme ve Fidanlık Müdürlüğü kurulacak

9 Orman Bölge Müdürlüğünde, 11 Orman İşletme ve Fidanlık Müdürlüğü kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Dörtdivan ve Mudurnu Orman İşletme müdürlükleri, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Buldan Orman İşletme Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Soma Orman İşletme Müdürlüğü, Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Ilgın ve Hadim Orman İşletme müdürlükleri, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Çanakkale Orman Fidanlık Müdürlüğü ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Orman Fidanlık Müdürlüğü kurulacak.

Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğünün ise Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanmasına karar verildi.

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