Lübnan'dan önemli dolar kararı
Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, halkın döviz hesaplarındaki dolarları, bankalarda geçerli olan 3 bin 900 lira kuru üzerinden çekmesini askıya alan kararı iptal ettiklerini duyurdu.Abone ol
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Merkez Bankası Başkanı Selame'yi başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, Selame, vatandaşların döviz hesaplarındaki dolarları, bankalarda geçerli kur olan 3 bin 900 lira üzerinden çekmesine izin veren 151 sayılı genelgenin geçerli sayılması yönünde karar verdiklerini belirtti.
Ne olmuştu?
Merkez Bankası, 2 Haziran'da, ülkede faaliyet gösteren bankalara, müşterilerinin döviz çekimlerini 3 bin 900 liralık kur üzerinden yapmalarını askıya alma talimatı vermişti.