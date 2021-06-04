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Lübnan'dan önemli dolar kararı

Lübnan'dan önemli dolar kararı

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, halkın döviz hesaplarındaki dolarları, bankalarda geçerli olan 3 bin 900 lira kuru üzerinden çekmesini askıya alan kararı iptal ettiklerini duyurdu.

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Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Merkez Bankası Başkanı Selame'yi başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, Selame, vatandaşların döviz hesaplarındaki dolarları, bankalarda geçerli kur olan 3 bin 900 lira üzerinden çekmesine izin veren 151 sayılı genelgenin geçerli sayılması yönünde karar verdiklerini belirtti.

Ne olmuştu?

Merkez Bankası, 2 Haziran'da, ülkede faaliyet gösteren bankalara, müşterilerinin döviz çekimlerini 3 bin 900 liralık kur üzerinden yapmalarını askıya alma talimatı vermişti.

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