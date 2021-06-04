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Denizli'de korkunç kaza! 2 araç uçuruma yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
Denizli'de korkunç kaza! 2 araç uçuruma yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var

DENİZLİ'de 2 araç uçuruma yuvarlanması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Kaza, Pamukkale ilçesi Haytabey Mahallesi ile Uzunpınar Mahallesinde yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iki mahalle arasında seyir halinde bulunan 2 araç uçuruma yuvarlandı. Kazayı yoldan geçen diğer sürücülerin fark etmesi üzerine ihbarda bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını belirledi.

Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılırken sağlık görevlerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme çalışmaları başlatılırken, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılacak olan incelemenin ardından hayatını kaybeden 3 kişi ve 7 yaralının kimlikleri belirlenecek.

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