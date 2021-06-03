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Bloomberg de açıkladı: Karadeniz'de yeni bir doğalgaz keşfi

Bloomberg de açıkladı: Karadeniz'de yeni bir doğalgaz keşfi

ABD'li Bloomberg gazetesine konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfettiğini ve bunun yakın zamanda açıklanmasının beklendiği haberini geçti.

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Kaynaklar son verilere göre, Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası'nda bulunan Amasra-1 arama kuyusunda önemli miktarda yeni doğalgaz keşfedildiğini söyledi.

Bloomberg duyurdu: Yeni bir doğalgaz rezervi keşfedildi
Bloomberg'in haberine göre, bölgede bulunan toplam gaz miktarını belirleyecek bağımsız bir denetimin yetkilendirilmediği belirtildi.

Yetkililer, devlet petrol işletmesi TPAO'nun doğalgazı kendi çıkaracağını ve bunun için dış finansa ihtiyacı olmadığını kaydetti.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TRT ortak yayınında petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili olarak cuma günü bir "müjde" açıklayacağını söylediği hatırlatıldı.

Erdoğan, 'müjde' açıklaması yapmıştı
Erdoğan, programda "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" demişti

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