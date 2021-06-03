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Konya'da tedirgin eden görüntü! Çevresinde hemen önlem alındı

Anadolu Ajansı
Konya'da tedirgin eden görüntü! Çevresinde hemen önlem alındı

KONYA'da bir tarlada yaklaşık 15 metre derinliğinde, 20 metre çapında obruk meydana geldi.

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Cihanbeyli ilçesinde çiftçi Kenan Bağcı'ya ait Günyüzü Mahallesi'ndeki pancar ekili tarlada obruk oluştu. Bağcı'nın haber vermesi üzerine bölgeye gelerek çöküntüyü inceleyen vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Obruğun, yaklaşık 15 metre derinliğinde, 20 metre çapında olduğu görüldü. Bölgeye gelen jandarma ekipleri de obrukta inceleme yaptı ve çevrede güvenlik önlemi aldı.

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