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Birlikte gidiyorlardı! Manisa'da bir anlık dikkatsizlik aileyi ayırdı

Demirören Haber Ajansı
Birlikte gidiyorlardı! Manisa'da bir anlık dikkatsizlik aileyi ayırdı

MANİSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün şarampole devrildiği kazada Emine Erdoğan (44) yaşamını yitirdi, eşi Osman Erdoğan (45) ile kızı Rümeysa Erdoğan (16) ise yaralandı.

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Kaza, saat 17.45 sıralarında Turgutlu'nun kırsal Yukarı Bozkır Mahallesi Arpa Deresi mevkiinde meydana geldi. Osman Erdoğan, eşi ve kızıyla birlikte ovaya gittiği sırada, direksiyon yönetimini yitirdiği traktör ile şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Osman Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Osman Erdoğan ile kızı Rümeysa Erdoğan ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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