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A Milli Takım Moldova’yı 2-0'lık skorla mağlup etti

A Milli Takım Moldova’yı 2-0'lık skorla mağlup etti

A Milli Takım, son hazırlık karşılaşmasında Moldova’yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Ay-yıldızlıların golleri Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'den geldi.

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A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi son hazırlık maçında Almanya'da Moldova ile karşı karşıya geldi.

Milliler, Moldova’yı 2-0'lık skorla mağlup etti. A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

Sıradaki rakip İtalya
EURO 2020 öncesinde son hazırlık maçının başından sonuna oyunun kontrolünü elinde tutan A Milli Takım, Moldova karşılaşmasını kazanarak, İtalya maçını beklemeye başladı.

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, EURO2020'nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü saat 22:00'de İtalya ile Roma'da karşılaşacak.

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