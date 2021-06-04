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3 ay önce gelmişti! Balıkesir'de baba kızını öldürdü: Tartışma nedeni bakın ne çıktı

İhlas Haber Ajansı
3 ay önce gelmişti! Balıkesir'de baba kızını öldürdü: Tartışma nedeni bakın ne çıktı

BALIKESİR'de 51 yaşındaki kadın 76 yaşındaki babası tarafından öldürüldü.

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Olay merkez mahallelerinden Kemalpaşa Mahallesi Fecir Sokak No: 34 adresinde meydana geldi. İlçede yaşayan anne ve babasının yanına yaklaşık 3 ay önce gelen ve psikolojik sorunlarının bulunduğu ileri sürülen Handan Çivicik (51) isimli kadın ile babası arasında 'tapu' anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre; tartışmanın büyümesi üzerine 76 yaşındaki babasının üzerine bıçakla yürüyen Handan Çivicik, baba Ali İhsan Ç. tek el ateş edilerek silahla vuruldu.

Göğsünden yaralanan kadın evin merdivenlerinden açık olan sokak kapısına yuvarlandı. Olaya üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadının öldüğü tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube ekipleri baba Ali İ. Ç.’i gözaltına aldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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