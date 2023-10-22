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MEDYA

Mehmet Akif Ersoy Gazze ve İsraillileri anlattı dinleyenleri ağlatan detay

İsrail-Filistin çatışması sonrası israil'e giden Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy, bölgedeki izlenimlerini aktardı. Ersoy, "İsrail'de siren çaldığında ayakta adam göremezsin. Ben Gazze'de bombardımanda yere yatan Filistinli kadın ve çocuk görmedim. Ben sadece şunu duydum. Hasbünallahü ve nimel vekil. Vefat etmek üzereyse Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne muhammen resulullah." dedi.

İsrail-Filistin savaşı 16. gününe girerken ölenleri sayısı 4 bine yaklaştı. Tam abluka altındaki Gazze bombardımanlarla yerle bir edilirken hastaneler, okullar, kiliseler camiler pazar yerleri hedef seçiliyor.

Çatışmaları takip etmek için bölgeye giden Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy, çok çarpıcı izlenimler aktardı.

Melih Gökçek, o sözlerin yer aldığı videoyu "MEHMET AKİF ERSOY’DAN FİLİSTİN’LİLERİN VE ISRAİL’LİLERİN MUKAYESESİNİ DİNLER MİSİNİZ?" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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