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Cam silen genç, kendisini görüntüleyen sürücüyü taciz etti: O anlar kamerada

ADANA'da trafikte bir sürücüyü taciz eden cam silen şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Sürücüye taciz anları ise saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 16 Ekim saat 14.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta cam silen bir şahıs kendisini cep telefonuyla görüntüleyen otomobil sürücünün aracına su sıkıp elindeki çekpas ile camlarına zarar verdi. Ayrıca şahıs, el hareketleri de çekerek sürücüyü taciz etti. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Sosyal medyada yayınlandı, polis peşine düştü

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bahse konu görüntüyü ihbar kabul ederek çalışma başlattı. Cam silen şahsın 19 yaşındaki Umut Y. olduğunu tespit eden ekipler, şahsı yine cam silerken Seyhan ilçesine bağlı Cevat Yurdakul Caddesi üzerinde yakaladı.

‘Bilinçli yapmadım’

Ekipler, cam silen genci ‘Hayasızca hareketler yapma’ suçundan gözaltına alırken, şahsın kabahatler kanunundan 100’e yakın işlem gördüğü ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde Umut Y., kimseyi taciz etmediğini, hareketleri bilinçli yapmadığını ve bir anlık dalgınlıkla yaptığını söyledi.

Serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘hayasızca hareketler’ suçundan adliyeye sevk edilen Umut Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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