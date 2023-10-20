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Ataşehir’de dehşet saçan magandanın sosyal medyadaki görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Ataşehir'de uyuşturucu madde etkisinde olan genç, anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendilerine ait hafriyat kamyonuna binerek ailesinin de içinde bulunduğu araca çarpıp kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sırasında 3 polis memuru, 1 bekçi ve birçok vatandaşı yaralayan şahsın kaçırdığı araçla sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.

İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan Sezgin A., saat 02.00 sıralarında Sancaktepe'de bulunan tır garajında anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendilerine ait hafriyat kamyonuna binerek anne ve babasının içinde bulunduğu araca çarptıktan sonra kaçmaya başladı.

34 FSP 614 plakalı hafriyat kamyonu ile kaçmaya başlayan sürücü Sezgin A., 14 araca çarparak ilerledi. Hafriyat kamyonuyla yaklaşık 30 kilometre kaçan şahıs, birçok polis denetim noktasında bulunan sivil ve polis araçlarına çarparak, Ataşehir istikametine devam etti.

Yaşanan kazalarda 3 polis memuru, 1 gece bekçisi ve birçok sivil vatandaş yaralandı.

Ataşehir'de yakayı ele verdi
Polis ekipleri, dur ihtarına uymayan Sezgin A. kontrolündeki hafriyat kamyonunun lastiklerine ateş açtı. Sürücü patlayan lastiklerle kaçmaya devam etti. Ataşehir İnönü Mahallesi'nde bir ara sokakta park halindeki araçlara çarparak sıkışan hafriyat kamyonu sürücüsü Sezgin A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şahsın kaçırdığı araçla sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.

Valilikten açıklama: 1 polis ve 1 bekçinin durumu ağır
Valilikten yapılan açıklamada, "20.10.2023 tarihi gece saat 02.00 sıralarında 2001 doğumlu S.A’nın kullandığı hafriyat kamyonu Sancaktepe ilçesinde uygulama yapan jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmıştır. Araç daha sonra, Maltepe ilçesi Büyükyalı köprü altı uygulama noktasında park halindeki emniyet aracına çarparak kaçmaya devam etmiştir. Şüpheli şahıs, yaklaşık 10 km devam eden kovalamacanın ardından Ataşehir İnönü Mahallesi’nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır. Uygulama noktasında ekip aracına çarpma sonucunda; biri polis, biri de bekçi olmak üzere 2 kişi ağır; biri bekçi, 6’sı da sivil olmak üzere toplam 7 kişi ise hafif yaralanmıştır. Olayda yaralanan 9 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" denildi.

İlk ifadesine ulaşıldı: Hatırlamıyorum
Olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu tespit edilen şüpheli Sezgin Açık hastanede tedavisi yapıldıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde gözaltına alındı. Şüphelinin ilk sorgusunda ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

3 suç kaydı varmış, meğer 8 kez...
Sezgin A.'nın "mala zarar vermek, trafik Güvenliğini tehlikeye atmak ve kasten yaralama" suçlarından sabıkası olduğu tespit edildi. 
Öte yandan ehliyeti olmayan Sezgin A.'nın, 8 kez Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü belirlendi. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

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