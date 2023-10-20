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Yerlikaya duyurdu: Narkogüç operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen ‘Narkogüç’ operasyonları kapsamında 13 şüpheli şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik Narkogüç operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl'de 5, Diyarbakır ve Gaziantep'te ise 8 şüphelinin yakalandığını, çok büyük miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonda 1 ton 237 kilogram metamfetamin, 2 ton 650 kilo esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve 121 kilogram skunk ele geçirildi. 

Yerlikaya, "Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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