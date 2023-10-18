Joe Biden, İsrail'e geldi
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırı sonrası İsrail'i ziyaret ediyor.
Hamas'ın, İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa tufanı" operasyonu sonrası Ortadoğu kana bulanırken İsrail'in Gazze'ye başlattığı yoğun saldırıları devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrası Filistin, Ürdün ve Mısır görüşmeyi iptal edince Tel Aviv'e geldi.
Biden, uçaktan iner inmez önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a sarıldı.