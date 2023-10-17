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Eda Karabulut MasterChef'ten elenen Kerem'e destek paylaşımı yaptı! Bomba ifşa gündem oldu

MasterChef All Star'a veda eden isim 2019 finalisti Kerem Giritlioğlu oldu. Eda Karabulut elenen Kerem'e destek paylaşımı yaptı ancak Kerem sayfasında bu mesajı paylaşmayınca çıldırdı. Kerem kendisine bu konuda mesajlar yağdıran Eda'yı fena ifşa etti.

MasterChef All Star'a veda eden Kerem Giritlioğlu'na eski yarışmacılardan destek mesajı yağdı. Elenen yarışmacı da story'sinde gelen destek paylaşımlarını paylaşarak teşekkür etti.

Destek mesajı paylaşanlar arasından geçen hafta elenen Eda Karabulut da vardı. Ancak Kerem Eda'nın paylaşımına sayfasında yer vermedi.

Eda, kendisini paylaşmayan Kerem'e sinirlendi ve WhatsApp üstünden mesaj ve ses kaydı yağdırdı. Kendisini paylaşması için epey bir dil döken ve çileden çıkan Eda'nın bu mesajlarını ise Kerem ifşa etti.

Eda "Ben seni elenir elenmez o güzel yazıyı yazıp paylaştım, neyse canın sağ olsun Keremcim ne diyeyim" diyerek isyan etti. Kerem arkadaşı Eda'nın ses kayıtlarını ifşa ettikten sonra mesajı da paylaştı.

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