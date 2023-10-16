EURO 2024 hayalini gerçekleştiren A Milli Takım'dan 'horonlu' kutlama!
A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Milliler, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Maç sonrasında soyunma odasında ise renkli anlar yaşandı. A Milli Takım futbolcuları horon oynadı.
A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Milliler, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılmayı garantiledi.
Maç sonrasında soyunma odasında ise renkli anlar yaşandı. A Milli Takım futbolcuları horon oynadı.