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EURO 2024 hayalini gerçekleştiren A Milli Takım'dan 'horonlu' kutlama!

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Milliler, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Maç sonrasında soyunma odasında ise renkli anlar yaşandı. A Milli Takım futbolcuları horon oynadı.

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Milliler, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

Maç sonrasında soyunma odasında ise renkli anlar yaşandı. A Milli Takım futbolcuları horon oynadı.

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