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Gazeteci Coşkun Aral'dan olası kara harekatıyla ilgili konuştu: Bedeli ağır olur

Gazeteci Coşkun Aral, İsrail'in olası kara harekatıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Kara savaşı olursa tıpkı Vietnam savaşında Vietkong'un meşhur çuci tünellerinde olduğu gibi bir yeraltı savaşına dönüşebilir. Hamas 17 yıllık açık hava hapishanesindeki yaşamlarından ötürü deneyimli." dedi.

Ortadoğu'yu yakından takip eden ve bölgede uzun yıllar savaş muhabirliği yapan Gazeteci Çoşkun Aral, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Aral, çatışmaların seyrinin bir yer altı savaşına dönüşebileceğini söyledi. Meskun mahal savaşının İsrail için kolay olmadığını ifade eden Aral, "Gerilla savaşını çok iyi bilen Hamas'tan bahsediyorum. Ellerindeki silahlar eskisi gibi değil teknolojisi gelişmiş. Eğer bir kara operasyonuna girerseler İsrail için hem uzun hem de bedeli ağır bir savaş olur." dedi.

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