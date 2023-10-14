Kız kardeşinin okumasını istemedi okulu basıp öğretmenlere böyle saldırdı

Adana’da okulu basıp öğretmenleri döven şahıs tutuklandı. Şahsın ifadesinde, 'Kız kardeşimin okumasını istemiyorum' dediği öğrenildi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde bulunan İsmail Sefa Özler Ortaokulu’nda meydana geldi.

İddiaya göre Berat Ziyanak, ismi öğrenilemeyen kız kardeşinin sınıfını basıp genç kızı sınıftan zorla çıkartmak istedi. Bunun üzerine okuldaki öğretmenler araya girdi ancak şahıs bu seferde öğretmenlere saldırdı. O anlar başka bir öğretmen tarafından saniye saniye görüntülendi.

Tutuklandı

5 öğretmene yumruk atarak saldıran şahıs daha sonra okuldan kaçtı. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri Ziyanak'ı yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde kız kardeşinin okumasını istemediğini bu yüzden sınıfı bastığını söyleyen Ziyanak, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.