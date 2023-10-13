İsrail polisi, cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere müdahale etti
Filistinlilerin İsrail-Hamas çatışmasının ardından kılınacak ilk cuma namazı için akın etmesi beklenen Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa’ya girişlere yaş sınırlaması getirildi. Filistinlilerin Mescid-i Aksa civarında toplanmasıyla bölgede tansiyon yükseldi. İsrail polisi namaz kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.
Filistinlilerin İsrail-Hamas çatışmasının ardından kılınacak ilk cuma namazı için akın etmesi beklenen Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa’ya girişlere yaş sınırlaması getirildi.
Filistinlilerin Mescid-i Aksa civarında toplanmasıyla bölgede tansiyon yükseldi. İsrail polisi namaz kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.