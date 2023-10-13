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Ev eşyası taşırken alt yapı çukuruna düştü!

Adıyaman’da bir işçinin ev eşyası taşıdığı esnada alt yapı çukuruna düşme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Adıyaman Merkez Yavuz Selim Mahallesi eski Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine ev eşyası taşıyan Hüseyin Akdağ, kamyonetten indirdiği yatağı omzuna yükleyerek iş yerine doğru yöneldi. Akdağ, iş yeri önünde yapılan alt yapı çalışmalarından dolayı çukur üzerine geçiş için konulan tahtanın üzerinden geçtiği esnada tahta parçalandı. Parçalanan tahtayla birlikte alt yapı çukuruna düşen Hüseyin Akdağ’ın taşıdığı yatak ise üzerine düştü. Arkadaşları ve iş yeri çalışanları tarafından çukurdan çıkarılan Hüseyin Akdağ’ın düşme anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Meydana gelen olay sonrasında çukur ilgili kurumun çalışanları tarafından kapatılırken Hüseyin Akdağ ise durumdan dolayı oldukça şaşırdığını dile getirdi.

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