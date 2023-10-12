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TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan 2. Abdullah Avcı dönemine özel video klip

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından, 2. Abdullah Avcı dönemine özel hazırlanmış bir video klip paylaşıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı karar sonucu teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1’i Lig ve 2’si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı’ya hayırlı olmasını temenni ederiz."

Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemine özel hazırlanmış bir video klip, kulübün sosyal medya hesabından "Omuz omuza, yürek yüreğe, sırt sırta… Yeniden #BAŞLIYORUZ" notuyla paylaşıldı.

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