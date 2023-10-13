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Sözcü TV'de Cohen Yanarocak İsrail'i savunurken skandal ifadeler kullandı: Biz kesip biçmeyelim mi?

Sözcü televizyonunda İsrail-Filistin çatışmasının tartışıldığı programda Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak canlı yayında İsrail'in katliamlarını savundu. Cohen Yanarocak, Batı medyası ve İsrail'in yalan propagandalarını dillendirdi ve "Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" sözlerini kullandı. Bunun üzerine Yanarocak, moderatörün ve programdaki diğer konukların sert tepkisiyle karşılaşırken, yayından alındı.

Sözcü TV'de Serap Belovacıklı tarafından yönetilen ve İsmail Saymaz ile Deniz Zeyrek'in de konuk olarak katıldığı programda büyük bir skandal yaşandı.

İsrail, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini açık biçimde hedef alarak çocuk-kadın demeden katliama girişirken, ABD ve Batı ise tüm acımasızlıkları görmezden gelmeyi tercih ediyor.

Yalan propagandalara sarıldı: Bizim çocuğumuzu kesip biçeni...

Sözcü TV yayınına konuk olarak alınan Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak da İsrail'in Filistin'e yönelik katliamını meşrulaştırmak için Batı medyasının dillendirdiği yalan propagandalara sarıldı.

Cohen Yanarocak, "Bize roket atana biz gül mü atalım? Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" gibi kan donduran ve acımasız zihniyeti gözler önüne seren ifadeler kullandı.

Yanarocak skandal sözlerin ardından yayından alınırken sosyal medyada kullanıcılar, "Böylesi bir isim nasıl yayına alınabiliyor" şeklinde tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde de; ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrailli çocukların kafalarının kesildiğine ilişkin görüntüleri gördüğünü iddia ettiği açıklaması Beyaz Saray tarafından açıkça yalanlanmıştı.

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