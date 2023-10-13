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Torun vahşeti güvenlik kamerasında! Babaanne ve dedesini kürekle dövdü

Adana’da madde bağımlısı torunun, babaanne ve dedesini kürekle dövme görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının yerlerde sürüklenmesi de yer alıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Serhat O., henüz bilinmeyen bir nedenle dedesi Hamed Emin O. ve babaannesi Redife O. ile tartıştı. Çıkan kavgada Serhat O., dedesi ile babaannesini bahçeden aldığı demir kürekle darp etti.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, Serhat O. gözaltına alındı.

Hamed Emin O.'nun kaburgalarında kırık olduğu, Redife O.'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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