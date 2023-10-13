BIST 8.150
DOLAR 27,80
EURO 29,37
ALTIN 1.684,22
BİLİM - TEKNOLOJİ

Kısa pistli gemilere inebilecek Bayraktar TB3'ün test görüntüleri paylaşıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Dünyada kısa pistli gemilere konuşlu ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olması planlanan Bayraktar TB3, ilk koşu testini başarıyla tamamladı.

Baykar tarafından konuya ilişkin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bayraktar TB3'ün ilk koşu testine ilişkin görüntülere yer verildi.

İlk koşu testini başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar TB3, keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahip.

Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı, ilk kez nisan ayında TEKNOFEST İstanbul'da sergilenmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ev eşyası taşırken alt yapı çukuruna düştü!
Ev eşyası taşırken alt yapı çukuruna düştü!
Kütahya'da çocuk parkına giren ayı görüntülendi
Kütahya'da çocuk parkına giren ayı görüntülendi
Sözcü TV'de Cohen Yanarocak İsrail'i savunurken skandal ifadeler kullandı: Biz kesip biçmeyelim mi?
Sözcü TV'de Cohen Yanarocak İsrail'i savunurken skandal ifadeler kullandı: Biz kesip biçmeyelim mi?
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi, ölenler var! Dehşet verici kaza saniye saniye kamerada
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi, ölenler var! Dehşet verici kaza saniye saniye kamerada
Beylikdüzü'nde motosikletli kapkaççılar yolda yürüyen kadının çantasını çaldı
Beylikdüzü'nde motosikletli kapkaççılar yolda yürüyen kadının çantasını çaldı
Gaziantep'te ATV faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti, o anlar kamerada
Gaziantep'te ATV faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti, o anlar kamerada
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Bulutlar Çetesi' çökertildi, 25 kişi yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Bulutlar Çetesi' çökertildi, 25 kişi yakalandı!
İzmir'de taksi şoförünü kaldırım taşıyla yaralayıp gasp etmeye çalıştı, o anlar kamerada
İzmir'de taksi şoförünü kaldırım taşıyla yaralayıp gasp etmeye çalıştı, o anlar kamerada
Trabzonspor'dan 2. Abdullah Avcı dönemine özel video klip
Trabzonspor'dan 2. Abdullah Avcı dönemine özel video klip
Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı
Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı
Ünlü sanatçı Melek Mosso Mersin'de dünyaevine girdi!
Ünlü sanatçı Melek Mosso Mersin'de dünyaevine girdi!
Osmangazi Köprüsü'nde 4 araç birbirine girdi kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı
Osmangazi Köprüsü'nde 4 araç birbirine girdi kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı