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DÜNYA

İskoçya Başbakanı'nın kayınvalidesi Gazze'de mahsur kaldı: "İnsanlık nerede?"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'un Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla, paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı ve "İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor?" dedi.

Yusuf, sosyal medya platformu X'ten Filistinli eşi Nadia El-Nakla'nın Gazze'de mahsur kalan annesinin videosunu paylaştı.

Elizabeth El-Nakla, gözyaşlarına hakim olamayarak konuştuğu videoda, şunları söyledi:

"Bu benim son videom olacak. Gazze'den herkes bizim olduğumuz yere doğru ilerliyor. Bir milyon insan. Yiyecek yok, su yok. Ve hala giderken onları bombalıyorlar. Onları nereye koyacağız? Ama kızlarım, hastanedeki tüm bu insanlar tahliye edilemez. İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor? Allah yardımcımız olsun. Hoşça kalın."

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