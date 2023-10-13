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DÜNYA

İsrail destekçisi ABD'li Lindsey Graham: Dini bir savaşın içindeyiz

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Fox kanalında İsrail Filistin savaşını değerlendirirken "Dini bir savaşın içindeyiz ve ben pişmanlık duymadan İsrail'in yanındayım." dedi.

ABD'li cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, tepki çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. İsrail'e destekte sınır tanımayan Graham, çıtayı her geçen gün yükseltiyor.

Graham, Fox kanalında İsrail-Filistin savaşını değerlendirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Graham, ayrıca "We’re in a religious war and I unapologetically Stand with Israel. (Dini bir savaşın içindeyiz ve ben pişmanlık duymadan İsrail'in yanındayım)" ifadelerine yer verdi.

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