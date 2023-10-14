Eski İsrail Başbakanı Bennet soruları duydu sunucuya haraket etti canlı yayından alındı

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Sky News röportajında Gazze'deki yaşam destek üniteleri ve Filistinlilerin durumu hakkında sorulan hakaret ederek yanıt verdi. Bennett, Gazze'ye elektrik veya su sağlamayacaklarını belirtti. Filistinli sivillerin durumu hakkında sorulan soruya agresif şekilde yanıt veren Bennett canlı yayından alındı.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İngiliz televizyonu Sky News'te katıldığı yayında, spiker Kamali Melbourne'ün "Peki ya hastanede yaşam destek ünitesine bağlı olan Filistinlilerin durumu? İsrailliler, Gazze'ye giden elektriği kestiği için yaşam destek ünitesi kapatılmak zorunda kalınan bebekler ve kuvözler ne olacak?" sorusuna öfkelenerek tepki gösterdi.

Spikere sesini yükselterek, "Cidden bana Filistinli siviller hakkında soru sormaya devam mı ediyorsun? Derdin ne senin? Biz Nazilerle savaşıyoruz." diyen Bennett, sözlerini "Şimdi dünya gelip onlara istedikleri her şeyi getirebilir, eğer onlara elektrik getirmek istiyorsanız. Ben düşmanlarıma (Filistinli sivillere) elektrik ya da su vermeyeceğim. Başkası isterse sorun değil, bundan biz sorumlu değiliz." diyerek sürdürdü.

"Masum insanların öldürülmemesi için ne yapacağınızı soruyorum"

Haber spikeri Melbourne'ün konuşmasına izin vermeyerek, defalarca "Utanmalısın" diyen Bennett, "Şimdi anlaşıldı. Seni 'Bay Doğru.' Utanmalısın." ifadelerini kullandı. Bennett'e "utanılacak bir şey olmadığını" söyleyen Melbourne, sözlerini "Ben orduda değilim. Ben bir gazeteciyim ve size sorular soruyorum. Cevap verecek misiniz yoksa bana bağırmaya devam mı edeceksiniz? Hamas ve Filistinliler arasındaki ayrımı zaten yaptık. Size doğrudan doğruya, cumartesi günü masum Yahudiler öldürüldüğü gibi bu masum (Gazzelilerin) insanların öldürülmemesi için ne yapacağınızı soruyorum." şeklinde sürdürdü.

Canlı yayından alındı

Bennett, daha sonra Hamas'ı hedef almayı sürdüreceklerini belirterek, Hamas'ın herhangi bir kişiyi canlı kalkan olarak kullanması durumunda, bunun onların sorumluluğunda olduğu yorumunda bulundu. Ses tonunu yükselterek konuşmasını sürdüren eski İsrail Başbakanı Bennett, Sky News spikerine sorular sormaya devam etti. Bunun üzerine Melbourne, "Bay Bennett, sorularınızı yanıtlamak için burada değilim." yanıtı verdi, eski İsrail Başbakanı Bennet sesini yükseltmeyi sürdürmesi üzerine yayından alındı.