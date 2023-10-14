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İşçi servisleri ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

İzmir'in Menemen ilçesinde 2 işçi servisi ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Engin Y. idaresindeki 09 JL 542 plakalı otomobil ile Mehmet K. yönetimindeki 35 S 03191 plakalı işçi servisi, Menemen'den Aliağa ilçesi istikametine giderken ilçe çıkışında karşı şeride geçti.
İşçi servisi bir iş yerinin duvarına çarparak durdu. Karşı şeride geçip yolun ortasında durabilen 09 JL 542 plakalı otomobile ise 35 S 95060 plakalık başka bir işçi servisi çarptı.
Kazada sürücüler ile yolcu konumunda bulunan A.T, A.Y, T.T. ve O.Y. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, işçi servisi ve otomobilin refüjü aşıp karşı şeride geçtiği, işçi servisinin duvara çarpıp durduğu, otomobile ise başka bir işçi servisinin çaptığı görülüyor.

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