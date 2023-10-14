1'i turuncu, 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Mardin Nusaybin’de 1’i turuncu 1’i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

MARDİN NUSAYBİN İLÇESİ SÖZDE ÖMERYAN BÖLGESİNDE; ’İ TURUNCU ’İ GRİ KATEGORİDE OLMAK ÜZERE TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

28 Nisan 2023'te Jandarma Asb.Üçvş.Mehmet GÜNDÜZ işte bu hain teröristlerce aynı yerde Nusaybin’de şehit edilmişti. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZE SİZLERİN DUASI VE DESTEĞİYLE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ Mardin Nusaybin'de sözde Ömeryan bölgesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Asb.Üçvş. Mehmet GÜNDÜZ Operasyonu kapsamında, kahraman komandolarımız ve güvenlik korucu timlerimizle, teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Çatışmada 2 BTÖ üyesi terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde TURUNCU KATEGORİDE bulunan Nurhak Derik Gap kod adlı Ramazan Temel; Diğeri ise İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde GRİ KATEGORİDE bulunan Yılmaz kod adlı Bilal Şahin'di.

Bu teröristlerin aynı zamanda vatandaşımızın şehit edildiği, Jandarmamızın ve vatandaşımızın da yaralandığı eylemlere de katıldığı tespit edildi.

ŞÜKÜRLER OLSUN ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin TERÖR VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK