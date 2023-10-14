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Esenyurt’ta üst kattan su sızdığı için komşusuna kızan adam silahla ateş açtı

İSTANBUL Esenyurt’ta dairesine su sızdığı için komşusu ile kavga eden adam, çıkardığı silahla havaya ateş saçtı. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada oturan iki komşu arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın nedeninin ise üst kat daireden alt kata su sızmasından dolayı çıktığı öğrenildi. Komşuların tartışması kavgaya dönüşürken eline silah alan adam, kavga ettiği komşusunu korkutmak için havaya birden fazla kez ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kurşun herhangi bir yere isabet etmediği öğrenildi. Havaya ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Caddeye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken kavgada ölen ya da yaralanan olmadı.

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