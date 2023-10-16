BIST 8.051
DOLAR 27,88
EURO 29,39
ALTIN 1.717,43
GÜNCEL

İstanbul'da maganda dehşeti kamerada! İETT otobüsünü taşlayıp şoförü dövdüler

İSTANBUL Esenyurt’ta bir grup, yol verme nedeniyle tartıştıkları İETT şoförüne saldırdı. İçerisinde onlarca yolcunun bulunduğu otobüsün araçla önünü kesen şahıslar otobüse taş fırlattı. Yaşananlar saniye saniye cep telefonunu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da maganda dehşeti geçtiğimizde Cumartesi günü Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre yol verme nedeniyle bir sürücü ve İETT şoförü arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada şahıslar otobüsün önünü keserek şoföre saldırdı. Otobüsün yan camından şoförü çekiştirerek saldıran şahıslar bununla da yetinmeyerek içerisinde onlarca yolcu bulunan otobüsü taşladı. O anlar ise saniye saniye cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Haliç Köprüsü'nde yürürken denize düştü! O anlar kamerada
Haliç Köprüsü'nde yürürken denize düştü! O anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Dünya Gıda Günü programına video mesaj gönderdi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Dünya Gıda Günü programına video mesaj gönderdi:
Filistin'de ikinci intifadanın sembolü olmuştu acılı baba 23 yıl sonra yine aynı acıyı yaşadı
Filistin'de ikinci intifadanın sembolü olmuştu acılı baba 23 yıl sonra yine aynı acıyı yaşadı
ABD'li analist Jimmy Dore canlı yayında bir bir anlattı: ABD dünyanın teröristidir
ABD'li analist Jimmy Dore canlı yayında bir bir anlattı: ABD dünyanın teröristidir
Bakan Yerlikaya açıkladı: Uzuner ve Pelit Çetesi çökertildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Uzuner ve Pelit Çetesi çökertildi
Güldür Güldür Show'un CHP skeci olay oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...
Güldür Güldür Show'un CHP skeci olay oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...
TikTok'ta canlı yayın yapan kamyon şoförü, jandarmaya yakalandı!
TikTok'ta canlı yayın yapan kamyon şoförü, jandarmaya yakalandı!
'Orada bütün millet sorumlu' diyen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un sinirlendiği anlar
'Orada bütün millet sorumlu' diyen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un sinirlendiği anlar
Bisiklete ters bindi, metrelerce öyle ilerledi! Hem kendi canını hem trafiği böyle tehlikeye attı
Bisiklete ters bindi, metrelerce öyle ilerledi! Hem kendi canını hem trafiği böyle tehlikeye attı
Gazeteci Coşkun Aral'dan olası kara harekatıyla ilgili konuştu: İsrail için bedeli ağır olur
Gazeteci Coşkun Aral'dan olası kara harekatıyla ilgili konuştu: İsrail için bedeli ağır olur
Bursa’da seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü
Bursa’da seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü
Esenyurt’ta üst kattan su sızdığı için komşusuna kızan adam silahla ateş açtı
Esenyurt’ta üst kattan su sızdığı için komşusuna kızan adam silahla ateş açtı